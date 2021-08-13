Стрельба в столичном ресторане: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Из-за стрельбы в ресторане в Киеве, в результате которой травмы получили двое мужчин, открыто уголовное производство. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-офицер Голосеевского управления полиции ГУНП в Киеве Кристина Кирьякова.
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"Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство", - сказала Кирьякова.
Дополнение
Стрельба произошла в Голосеевском районе столицы, а именно - по улице Маршала Конева, 6. Здесь, в одном из ресторанов, во время конфликта между группой мужчин произошла стрельба.
В результате конфликта травмы получили двое мужчин, один из которых - охранник заведения.