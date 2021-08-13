Стрілянина в столичному ресторані: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Через стрілянину у ресторані в Києві, внаслідок якої травми отримали двоє чоловіків, відкрито кримінальне провадження. Про це журналісту УНН повідомила пресофіцер Голосіївського управління поліції ГУНП у Києві Христина Кір’якова.
Цитата:
“Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ — хуліганство”, — сказала Кір’якова.
Доповнення
Стрілянина сталася у Голосіївському районі столиці, а саме - по вулиці Маршала Конєва, 6. Тут, в одному із ресторанів, під час конфлікту між групою чоловіків сталася стрілянина.
У результаті конфлікту травми отримали двоє чоловіків, один з яких - охоронець закладу.