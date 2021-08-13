Стрілянина в столичному ресторані: поліція відкрила провадження

Цитата:

“Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ — хуліганство”, — сказала Кір’якова.

Доповнення

Стрілянина сталася у Голосіївському районі столиці, а саме - по вулиці Маршала Конєва, 6. Тут, в одному із ресторанів, під час конфлікту між групою чоловіків сталася стрілянина.

У результаті конфлікту травми отримали двоє чоловіків, один з яких - охоронець закладу.