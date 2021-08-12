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В результаті стрілянини в столичному ресторані травмовано двоє осіб

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. В одному з районів столиці сталась стрілянина у ресторані, внаслідок чого травми отримало двоє чоловіків, пише УНН.

Деталі

Стрілянина сталася у Голосіївському районі столиці, а саме по вулиці Маршала Конєва 6. Тут, в одному із ресторанів в ході конфлікту між групою чоловіків відбулася стрілянина.

Відомо, що стріляли з травматичного пістолету.

В результаті конфлікту травми отримали двоє чоловіків, один з яких охоронець закладу. Наразі невідомо, чи було поранено ще когось. Травмованим чоловікам вже надали допомогу, від госпіталізації вони відмовились.

Також варто зазначити, що до приїзду поліції та слідчих більшість учасників конфлікту встигла втікти з місця події.

Зараз на місці працює СОГ, яка з‘ясовуватиме всі обставини даного інциденту, після чого вже буде відкрито кримінальне провадження.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.

Доповнення

У Деснянському районі Києва горіла квартира.

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