Залишив недопалок на балконі та пішов спати: у Деснянському районі горіла квартира
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Пожежа в Деснянському районі столиці орендар однокімнатної квартири у житловому будинку залишив недопалок цигарки на балконі та пішов спокійно спати, прокинувся, коли вогонь повністю охопив весь балкон, передає УНН.
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Чоловік після цього одразу зателефонував в пожежну частину.
На місце події, на бульварі Бикова, 7, прибули бійці ДСНС 13-ї пожежної частини. Пожежу було ліквідовано до моменту перекидання вогню на саме помешкання.
Під час гасіння пожежі було підтоплено весь стояк до 3-го поверху включно, тож наслідки були і для квартир поверхом нижче.
Тепер чоловік, який залишив недопалок, має відремонтувати не тільки своє помешкання, а також квартири потерпілих сусідів.
Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.