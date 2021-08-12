Оставил окурок на балконе и пошел спать: в Деснянском районе горела квартира
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Пожар в Деснянском районе столицы арендатор однокомнатной квартиры в жилом доме оставил окурок сигареты на балконе и пошел спокойно спать, проснулся, когда огонь полностью охватил весь балкон, передает УНН.
Детали
Мужчина после этого сразу позвонил в пожарную часть.
На место происшествия, на бульваре Быкова, 7, прибыли бойцы ГСЧС 13-й пожарной части. Пожар был ликвидирован до момента, когда огонь перекинулся на само жилье.
Во время тушения пожара был подтоплен весь стояк до 3-го этажа включительно, поэтому последствия были и для квартир этажом ниже.
Теперь мужчина, который оставил окурок, должен отремонтировать не только свою квартиру, но также и квартиры пострадавших соседей.
Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.