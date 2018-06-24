Стрельба в кафе на Оболони: пострадавшему сделали операцию

"Пострадавший в стабильном состоянии. Проведена операция. Ранения головы, спины и левой кисти. Сейчас он находится в отделении политравмы", – проинформировал Крыловский.

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Напомним, в Киеве владелец кафе застрелил посетителя, еще одного – ранил. Выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения открыл стрельбу.