Стрельба в кафе на Оболони: пострадавшему сделали операцию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Состояние пострадавшего в результате стрельбы в кафе Киева стабильное, мужчине сделали операцию. Об этом сообщил ответственный администратор Киевской больницы скорой помощи Руслан Крыловский в эфире одного с телеканалов, передает УНН.
"Пострадавший в стабильном состоянии. Проведена операция. Ранения головы, спины и левой кисти. Сейчас он находится в отделении политравмы", – проинформировал Крыловский.
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Напомним, в Киеве владелец кафе застрелил посетителя, еще одного – ранил. Выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения открыл стрельбу.