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Стрілянина в кафе на Оболоні: постраждалому зробили операцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Стан постраждалого внаслідок стрілянини у кафе Києва стабільний, чоловіку зробили операцію. Про це повідомив відповідальний адміністратор Київської лікарні швидкої допомоги Руслан Криловський в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Постраждалий у стабільному стані. Проведена операція. Поранення голови, спини та лівої кисті. Наразі він перебуває у відділенні політравми", – проінформував Криловський.

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Нагадаємо, у Києві власник кафе застрелив відвідувача, ще одного — поранив. З'ясувалося, що між власником та компанією відвідувачів виник конфлікт, у результаті якого господар закладу відкрив стрілянину.

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