Стрілянина в кафе на Оболоні: постраждалому зробили операцію

"Постраждалий у стабільному стані. Проведена операція. Поранення голови, спини та лівої кисті. Наразі він перебуває у відділенні політравми", – проінформував Криловський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стрілянина на столичній Дарниці: один з учасників конфлікту у лікарні

Нагадаємо, у Києві власник кафе застрелив відвідувача, ще одного — поранив. З'ясувалося, що між власником та компанією відвідувачів виник конфлікт, у результаті якого господар закладу відкрив стрілянину.