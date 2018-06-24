Стрілянина в кафе на Оболоні: постраждалому зробили операцію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Стан постраждалого внаслідок стрілянини у кафе Києва стабільний, чоловіку зробили операцію. Про це повідомив відповідальний адміністратор Київської лікарні швидкої допомоги Руслан Криловський в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Постраждалий у стабільному стані. Проведена операція. Поранення голови, спини та лівої кисті. Наразі він перебуває у відділенні політравми", – проінформував Криловський.
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Нагадаємо, у Києві власник кафе застрелив відвідувача, ще одного — поранив. З'ясувалося, що між власником та компанією відвідувачів виник конфлікт, у результаті якого господар закладу відкрив стрілянину.