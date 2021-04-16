Стрельба в Индианаполисе: не менее 8 погибших, что известно сейчас
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Восемь человек погибли в результате стрельбы, произошедшей на складе логистической компании FedEx в Индианаполисе, штат Индиана, передает УНН со ссылкой на издание The New York Times и местные СМИ.
Детали
Инцидент произошел вечером 15 апреля на складе службы доставки, расположенном на юго-западе города неподалеку от местного аэропорта. Причины инцидента пока неизвестны.
Количество жертв подтверждает также и местный телеканал WRTV со ссылкой на представителя полиции Джини Кука.
Местные СМИ опубликовали некоторые свидетельства очевидцев стрельбы. Один из них сообщил, что видел одного человека, лежащим на полу в здании. Другой рассказал, что его племянница в момент стрельбы находилась на близлежащей парковке в своей машине, ее госпитализировали с пулевым ранением в руку.
По предварительным данным, преступник, открывший стрельбу в Индианаполисе, покончил с собой.