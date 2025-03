У США знову стрілянина: на складі FedEx в Індіанаполісі, є жертви

Деталі

В офісі шерифа округу Меріон в Індіані повідомили в п'ятницю вранці, що на складі FedEx недалеко від аеропорту Індіанаполіса сталася стрілянина. Там повідомили, що не можуть надати жодних інших подробиць.

Представник поліції штату Індіана повідомив, що склад розташований у південно-західній частині міста. Він сказав, що не має подробиць про втрати.

Причини інциденту, точна кількість загиблих і поранених поки невідомі.

У цей же день у техаському місті Сан-Антоніо чоловік в'їхав на машині в термінал аеропорту, вийшов і відкрив стрілянину, після чого його застрелив поліцейський.

Президент США Джозеф Байден неодноразово висловлювався на підтримку посилення правил щодо продажу зброї. Зокрема, він пропонував заборонити продаж штурмових гвинтівок (автоматична зброя) і магазинів великої ємності, а також зобов’язати покупців зброї проходити перевірку особистості.

9 квітня американський президент запропонував Конгресу перші кроки на шляху зниження збройного насильства в країні. Серед запропонованих заходів — заборона продавати комплектуючі зброї, змінити статус пістолетів, модифікованих стабілізатором, а також дозволити судам вилучати зброю у окремих громадян за запитом родичів чи інших осіб.

