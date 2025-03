В США снова стрельба: на складе FedEx в Индианаполисе, есть жертвы

Детали

В офисе шерифа округа Мэрион в Индиане сообщили в пятницу утром, что на складе FedEx недалеко от аэропорта Индианаполиса произошла стрельба. Там сообщили, что не могут предоставить никаких других подробностей.

Представитель полиции штата Индиана сообщил, что склад расположен в юго-западной части города. Он сказал, что не имеет подробностей о потерях.

Причины инцидента, точное количество погибших и раненых пока неизвестны.

В этот же день в техасском городе Сан-Антонио мужчина въехал на машине в терминал аэропорта, вышел и открыл стрельбу, после чего его застрелил полицейский.

Президент США Джозеф Байден неоднократно высказывался в поддержку ужесточения правил продажи оружия. В частности, он предлагал запретить продажу штурмовых винтовок (автоматическое оружие) и магазинов большой емкости, а также обязать покупателей оружия проходить проверку личности.

9 апреля американский президент предложил Конгрессу первые шаги на пути снижения вооруженного насилия в стране. Среди предлагаемых мер - запрет продавать комплектующие оружия, изменить статус пистолетов, модифицированных стабилизатором, а также разрешить судам изымать оружие у отдельных граждан по запросу родственников или других лиц.

