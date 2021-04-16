В США снова стрельба: на складе FedEx в Индианаполисе, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Власти Индианаполиса в американском штате Индиана сообщили о стрельбе на складе логистической компании FedEx в городе поздно вечером в четверг, а местные СМИ со ссылкой на полицию заявили, что было несколько жертв, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
В офисе шерифа округа Мэрион в Индиане сообщили в пятницу утром, что на складе FedEx недалеко от аэропорта Индианаполиса произошла стрельба. Там сообщили, что не могут предоставить никаких других подробностей.
Представитель полиции штата Индиана сообщил, что склад расположен в юго-западной части города. Он сказал, что не имеет подробностей о потерях.
Причины инцидента, точное количество погибших и раненых пока неизвестны.
К слову
В этот же день в техасском городе Сан-Антонио мужчина въехал на машине в терминал аэропорта, вышел и открыл стрельбу, после чего его застрелил полицейский.
Контекст
Президент США Джозеф Байден неоднократно высказывался в поддержку ужесточения правил продажи оружия. В частности, он предлагал запретить продажу штурмовых винтовок (автоматическое оружие) и магазинов большой емкости, а также обязать покупателей оружия проходить проверку личности.
9 апреля американский президент предложил Конгрессу первые шаги на пути снижения вооруженного насилия в стране. Среди предлагаемых мер - запрет продавать комплектующие оружия, изменить статус пистолетов, модифицированных стабилизатором, а также разрешить судам изымать оружие у отдельных граждан по запросу родственников или других лиц.
Here's a look at the @FedEx facility near the Indianapolis International Airport where multiple people were shot tonight. @wrtv has crews on the way to the scene. #WRTV https://t.co/ZoOuknFgWi pic.twitter.com/rpavdWhKBz— Michael R. Hartz (@MikeThePhotog) April 16, 2021
April 16, 2021