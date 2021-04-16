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В США снова стрельба: на складе FedEx в Индианаполисе, есть жертвы

В США снова стрельба: на складе FedEx в Индианаполисе, есть жертвы

Киев  •  УНН

 • 17284 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Власти Индианаполиса в американском штате Индиана сообщили о стрельбе на складе логистической компании FedEx в городе поздно вечером в четверг, а местные СМИ со ссылкой на полицию заявили, что было несколько жертв, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

В офисе шерифа округа Мэрион в Индиане сообщили в пятницу утром, что на складе FedEx недалеко от аэропорта Индианаполиса произошла стрельба. Там сообщили, что не могут предоставить никаких других подробностей.

Представитель полиции штата Индиана сообщил, что склад расположен в юго-западной части города. Он сказал, что не имеет подробностей о потерях.

Причины инцидента, точное количество погибших и раненых пока неизвестны.

К слову

В этот же день в техасском городе Сан-Антонио мужчина въехал на машине в терминал аэропорта, вышел и открыл стрельбу, после чего его застрелил полицейский.

Контекст

Президент США Джозеф Байден неоднократно высказывался в поддержку ужесточения правил продажи оружия. В частности, он предлагал запретить продажу штурмовых винтовок (автоматическое оружие) и магазинов большой емкости, а также обязать покупателей оружия проходить проверку личности.

9 апреля американский президент предложил Конгрессу первые шаги на пути снижения вооруженного насилия в стране. Среди предлагаемых мер - запрет продавать комплектующие оружия, изменить статус пистолетов, модифицированных стабилизатором, а также разрешить судам изымать оружие у отдельных граждан по запросу родственников или других лиц.

Here's a look at the @FedEx facility near the Indianapolis International Airport where multiple people were shot tonight. @wrtv has crews on the way to the scene. #WRTV https://t.co/ZoOuknFgWi pic.twitter.com/rpavdWhKBz

— Michael R. Hartz (@MikeThePhotog) April 16, 2021

pic.twitter.com/WDNh1hkkNR

— Courtney Crown (@CrownJournalist) April 16, 2021

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