Стрілянина в Індіанаполісі: щонайменше 8 загиблих, що відомо наразі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Вісім людей загинули в результаті стрілянини, що сталася на складі логістичної компанії FedEx в Індіанаполісі, штат Індіана, передає УНН з посиланням на видання The New York Times і місцеві ЗМІ.
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Інцидент стався ввечері 15 квітня на складі служби доставки, розташованому на південному заході міста неподалік від місцевого аеропорту. Причини інциденту поки невідомі.
Кількість жертв підтверджує також і місцевий телеканал WRTV з посиланням на представника поліції Джині Кука.
Місцеві ЗМІ опублікували деякі свідчення очевидців стрілянини. Один з них повідомив, що бачив одну людину, що лежить на підлозі в будівлі. Інший розповів, що його племінниця в момент стрілянини перебувала на прилеглій парковці в своїй машині, її госпіталізували з кульовим пораненням в руку.
За попередніми даними, злочинець, який відкрив стрілянину в Індіанаполісі, наклав на себе руки.