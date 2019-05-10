Стрельба в Харькове: полицейский находится в реанимации

"Командиру штурмового взвода батальона полиции особого назначения Евгению Лободе, который 6 мая (в Харькове - ред.) получил тяжелые ранения, уже сделали третью операцию. (Сейчас он находится в реанимации - ред.). Для спасения его жизни необходимы значительные материальные средства", - говорится в сообщении.

Сейчас он находится в реанимации, медики борются за его жизнь. Для лечения полицейского необходимы значительные денежные средства. Его родственники не в состоянии самостоятельно оплатить все медицинские процедуры.

Напомним, 6 мая в Харькове мужчина совершил несколько выстрелов из пистолета в сотрудника полиции.



Отмечается, что злоумышленник, стрелявший в спецназовца в Харькове, выпустил в правоохранителя 8 шаров.



Напомним, 41-летнему жителю Харьковской области уже объявили подозрение по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. За совершенное мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.



