Стрілянина у Харкові: поліцейський знаходиться в реанімації

“Командиру штурмового взводу батальйону поліції особливого призначення Євгену Лободі, який 6 травня (у Харкові — ред.) отримав тяжкі поранення, вже зробили третю операцію. (Наразі він знаходиться в реанімації —ред.). Для врятування його життя необхідні значні матеріальні кошти”, — йдеться в повідомленні.

Наразі він знаходиться у реанімації, медики борються за його життя. Для лікування поліцейського необхідні значні грошові кошти. Його родичі не в змозі самостійно оплатити усі медичні процедури.

Нагадаємо, 6 травня у Харкові чоловік здійснив кілька пострілів з пістолета у співробітника поліції.



Зазначається, що зловмисник, який стріляв у спецпризначенця у Харкові, випустив у правоохоронця 8 куль.



Нагадаємо, 41-річному мешканцю Харківської області вже оголосили підозру за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Його затримано в порядку ст.208 КПК України. За вчинене чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.



