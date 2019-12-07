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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 101199 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Стрельба по протестующим в Багдаде: 20 человек погибли, более 130 пострадали

Стрельба по протестующим в Багдаде: 20 человек погибли, более 130 пострадали

Киев  •  УНН

 • 14332 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В столице Ирака Багдаде 20 человек были убиты во время ночного нападения на лагерь протестующих, а также более 130 человек - ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

"В Ираке прошла кровавая ночь. Неизвестные вооруженные люди напали и убили 20 антиправительственных демонстрантов в главном лагере протестов в Багдаде. Более 130 человек были ранены", - пишут в издании.

Так, крупнейший лагерь протестующих расположен неподалеку от площади Тахрир. Стрелки атаковали большое здание недалеко от центра протестов, где неделями размещались активисты, 6 декабря, в пятницу вечером.

На данный момент остается неизвестно, кто стрелял.

Как раньше сообщал УНН, во время стрельбы в столице Ирака погибли 16 демонстрантов.

Напомним, что с октября в Ираке продолжаются протесты против коррупции, ухудшение уровня жизни и высокого уровня безработицы. Президент Ирака Бархам Салех 31 октября, заявил, что власть работает над новым законом о выборах и реструктуризацией избирательной комиссии. Глава государства подчеркнул, что одобрит досрочные выборы после завершения соответствующей работы.

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