Стрельба по протестующим в Багдаде: 20 человек погибли, более 130 пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В столице Ирака Багдаде 20 человек были убиты во время ночного нападения на лагерь протестующих, а также более 130 человек - ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
"В Ираке прошла кровавая ночь. Неизвестные вооруженные люди напали и убили 20 антиправительственных демонстрантов в главном лагере протестов в Багдаде. Более 130 человек были ранены", - пишут в издании.
Так, крупнейший лагерь протестующих расположен неподалеку от площади Тахрир. Стрелки атаковали большое здание недалеко от центра протестов, где неделями размещались активисты, 6 декабря, в пятницу вечером.
На данный момент остается неизвестно, кто стрелял.
Как раньше сообщал УНН, во время стрельбы в столице Ирака погибли 16 демонстрантов.
Напомним, что с октября в Ираке продолжаются протесты против коррупции, ухудшение уровня жизни и высокого уровня безработицы. Президент Ирака Бархам Салех 31 октября, заявил, что власть работает над новым законом о выборах и реструктуризацией избирательной комиссии. Глава государства подчеркнул, что одобрит досрочные выборы после завершения соответствующей работы.