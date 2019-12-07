Стрельба по протестующим в Багдаде: 20 человек погибли, более 130 пострадали

"В Ираке прошла кровавая ночь. Неизвестные вооруженные люди напали и убили 20 антиправительственных демонстрантов в главном лагере протестов в Багдаде. Более 130 человек были ранены", - пишут в издании.

Так, крупнейший лагерь протестующих расположен неподалеку от площади Тахрир. Стрелки атаковали большое здание недалеко от центра протестов, где неделями размещались активисты, 6 декабря, в пятницу вечером.

На данный момент остается неизвестно, кто стрелял.

Как раньше сообщал УНН, во время стрельбы в столице Ирака погибли 16 демонстрантов.



Напомним, что с октября в Ираке продолжаются протесты против коррупции, ухудшение уровня жизни и высокого уровня безработицы. Президент Ирака Бархам Салех 31 октября, заявил, что власть работает над новым законом о выборах и реструктуризацией избирательной комиссии. Глава государства подчеркнул, что одобрит досрочные выборы после завершения соответствующей работы.