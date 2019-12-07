Стрілянина по протестувальниках у Багдаді: 20 людей загинули, понад 130 постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У столиці Іраку Багдаді 20 людей було вбито під час нічного нападу на табір протестувальників, а також понад 130 осіб - поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.
"В Іраку пройшла кривава ніч. Невідомі озброєні люди напали і вбили 20 антиурядових демонстрантів в головному таборі протестів в Багдаді. Понад 130 людей були поранені", - пишуть у виданні.
Так, найбільший табір протестувальників розташований неподалік від площі Тахрір. Стрілки атакували великий будинок недалеко від центру протестів, де тижнями розміщувалися активісти, 6 грудня, в п'ятницю ввечері.
Наразі залишається невідомо, хто стріляв.
Як раніше повідомляв УНН, під час стрілянини в столиці Іраку загинули 16 демонстрантів.
Нагадаємо, що з жовтня в Іраку тривають протести проти корупції, погіршення рівня життя і високого рівня безробіття. Президент Іраку Бархам Салех 31 жовтня, заявив, що влада працює над новим законом про вибори і реструктуризацією виборчої комісії. Глава держави підкреслив, що схвалить дострокові вибори після завершення відповідної роботи.