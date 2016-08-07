Стрельба на "Чонгаре": водитель пытался прорваться через КПВВ и едва не сбил пограничника

"В очередях на админгранице, созданных искусственно российской оккупационной властью, не все граждане с уважением относятся к тем, кто рядом с ними терпит такие же неудобства. На КПВВ "Чонгар" автомобиль украинской регистрации создал конфликтную ситуацию и пытался прорваться через админграницу вне очереди. По просьбе пограничников, вернуться на свое место гражданин, находившийся в автомобиле, отреагировал бранью. Дальше - больше: водитель пытался прорваться через КПВВ и едва не сбил пограничника. Наряд вынужден был осуществить предупредительный выстрел вверх и задержать двух мужчин, находившихся в автомобиле", - написал О.Слободян в Facebook.

По словам О.Слободяна, задержанных передали представителям Национальной полиции.

Он также отметил, что Государственная пограничная служба просит граждан уважать друг друга и представителей правоохранительных органов.

Напоминаем, что скопление автотранспорта на админгранице возникло в связи с тем, что оккупационные власти Крыма без объяснения причин утром, 7 августа, прекратили пропуск лиц и транспорта. В течение дня движение частично было восстановлено.