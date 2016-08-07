Стрельба на "Чонгаре": водитель пытался прорваться через КПВВ и едва не сбил пограничника

ukru
15 марта, 19:03 • 116571 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170919 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140723 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132983 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114299 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106347 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102088 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137063 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132720 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127916 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 41179 просмотра
В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

16 марта, 15:53 • 32934 просмотра
США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

16 марта, 16:04 • 22761 просмотра
Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

16 марта, 16:48 • 29134 просмотра
Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

16 марта, 17:35 • 31092 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 137063 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 136294 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 271011 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 299983 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 235914 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 46409 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109881 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132720 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115404 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132466 просмотра
Актуальное
Стрельба на "Чонгаре": водитель пытался прорваться через КПВВ и едва не сбил пограничника

Стрельба на "Чонгаре": водитель пытался прорваться через КПВВ и едва не сбил пограничника

Киев • УНН

 • 48746 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Водитель пытался прорваться через КПВВ "Чонгар" и едва не сбил пограничника. Наряд вынужден был осуществить предупредительный выстрел вверх и задержать двух мужчин, находившихся в автомобиле. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян, передает УНН.

"В очередях на админгранице, созданных искусственно российской оккупационной властью, не все граждане с уважением относятся к тем, кто рядом с ними терпит такие же неудобства. На КПВВ "Чонгар" автомобиль украинской регистрации создал конфликтную ситуацию и пытался прорваться через админграницу вне очереди. По просьбе пограничников, вернуться на свое место гражданин, находившийся в автомобиле, отреагировал бранью. Дальше - больше: водитель пытался прорваться через КПВВ и едва не сбил пограничника. Наряд вынужден был осуществить предупредительный выстрел вверх и задержать двух мужчин, находившихся в автомобиле", - написал О.Слободян в Facebook.

По словам О.Слободяна, задержанных передали представителям Национальной полиции.

Он также отметил, что Государственная пограничная служба просит граждан уважать друг друга и представителей правоохранительных органов.

Напоминаем, что скопление автотранспорта на админгранице возникло в связи с тем, что оккупационные власти Крыма без объяснения причин утром, 7 августа, прекратили пропуск лиц и транспорта. В течение дня движение частично было восстановлено.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы