Стрілянина на "Чонгарі": водій намагався прорватись через КПВВ і ледь не збив прикордонника
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Водій намагався прорватися через КПВВ "Чонгар" та ледь не збив прикордонника. Наряд змушений був здійснити попереджувальний постріл вгору та затримати двох чоловіків, що перебували в автомобілі. Про це повідомив речник ДПСУ Олег Слободян, передає УНН.
“У чергах на адмінмежі, створених штучно російською окупаційною владою, не усі громадяни з повагою ставляться до тих, хто поруч з ними терпить такі ж незручності. На КПВВ „Чонгар“ автомобіль української реєстрації створив конфліктну ситуацію та намагався прорватися через адмінмежу поза чергою. На прохання прикордонників, повернутися на своє місце громадянин, що перебував в автомобілі, відреагував лайкою. Далі — більше: водій намагався прорватися через КПВВ та ледь не збив прикордонника. Наряд змушений був здійснити попереджувальний постріл вгору та затримати двох чоловіків, що перебували в автомобілі”, — написав О.Слободян у Facebook.
За словами О.Слободяна, наразі затриманих передано представникам Національної поліції".
Він також наголосив, що Державна прикордонна служба просить громадян поважати один одного та представників правоохоронних органів.
Нагадуємо, що скупчення автотранспорту на адмінмежі виникло в звязку з тим, що окупаційна влада Криму без пояснення причин вранці, 7 серпня, зупинила пропуск осіб та транспорних засобів. Впродовж дня рух частково був відновлений.