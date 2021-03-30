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Стрельба и огнеметы: в РФ несколько часов штурмуют дом подозреваемого в незаконном обороте оружия

Киев  •  УНН

 • 20044 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Под Москвой уже несколько часов штурмуют дом подозреваемого в незаконном обороте оружия. Мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам, а те - применили огнеметы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, сотрудники спецподразделений Росгвардии применили гранатомет при штурме дома Владимира Барданова, который забаррикадировался в своем доме в коттеджном поселке Новые Вешки и ведет огонь по силовикам.

Цитата

"Бойцы Росгвардии несколько раз выстрелили из гранатомета по дому, где, предположительно, находится Барданов. Огонь из него велся по окнам дома", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сотрудники ФСБ и МВД 30 марта попытались задержать мужчину в коттеджном поселке Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. При попытке обыска он забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам.

Так, по информации источника в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Барданове 1960 года рождения, который является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.

Дополнение

Военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем в России.

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