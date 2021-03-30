Стрілянина і вогнемети: в РФ кілька годин штурмують будинок підозрюваного в незаконному обороті зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Під Москвою вже кілька годин штурмують будинок підозрюваного в незаконному обороті зброї. Чоловік забарикадувався в будинку і відкрив стрілянину по силовикам, а ті - застосували вогнемети, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Як зазначає видання, співробітники спецпідрозділів Росгвардії застосували гранатомет при штурмі будинку Володимира Барданова, який забарикадувався в своєму будинку в котеджному селищі Нові Вєшки і веде вогонь по силовикам.
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"Бійці Росгвардії кілька разів вистрелили з гранатомета по будинку, де, ймовірно, знаходиться Барданов. Вогонь з нього вівся по вікнах будинку", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що співробітники ФСБ і МВС 30 березня спробували затримати чоловіка в котеджному селищі Вєшки в Підмосков'ї за підозрою в незаконному обороті зброї. При спробі обшуку він забарикадувався в будинку і відкрив стрілянину по силовикам.
Так, за інформацією джерела в правоохоронних органах, мова йде про Володимира Барданова, 1960 року народження, який є генеральним директором фірми з оптово-роздрібної торгівлі та будівництва.
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