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Стрелку из Новой Зеландии предъявили обвинение в терроризме

Стрелку из Новой Зеландии предъявили обвинение в терроризме

Киев  •  УНН

 • 10615 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Полиция Новой Зеландии добавила терроризм к обвинениям стрелка из мечетей в городе Крайстчерч Брентона Тарранта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу новозеландской полиции.

"Брентону Тарранту выдвинуто обвинение в участии в террористическом акте в соответствии с разделом 6А закона о борьбе с терроризмом 2002 года", - указали в полиции.

Указано, что также было предъявлено дополнительное обвинение в убийстве и два дополнительных обвинения в покушении на убийство.

Австралийцу, который был арестован по обвинению в причастности к расстрелу 51 человека, ранее было предъявлено обвинение в 50 случаях убийства и 39 покушениях на убийства, хотя полиция Новой Зеландии заявляла, что другие обвинения находятся на рассмотрении.

15 марта произошло нападение на верующих в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Их расстреляли из автоматического оружия. 51 человек погиб, 50 были ранены. Из-за атаки задержали 28-летнего австралийца Брентона Таррант.

Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.

После терактов в Крайстчерче правительство Новой Зеландии усилило закон, ограничивающий доступ к огнестрельному оружию.

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