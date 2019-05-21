Стрелку из Новой Зеландии предъявили обвинение в терроризме
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Полиция Новой Зеландии добавила терроризм к обвинениям стрелка из мечетей в городе Крайстчерч Брентона Тарранта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу новозеландской полиции.
"Брентону Тарранту выдвинуто обвинение в участии в террористическом акте в соответствии с разделом 6А закона о борьбе с терроризмом 2002 года", - указали в полиции.
Указано, что также было предъявлено дополнительное обвинение в убийстве и два дополнительных обвинения в покушении на убийство.
Австралийцу, который был арестован по обвинению в причастности к расстрелу 51 человека, ранее было предъявлено обвинение в 50 случаях убийства и 39 покушениях на убийства, хотя полиция Новой Зеландии заявляла, что другие обвинения находятся на рассмотрении.
15 марта произошло нападение на верующих в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Их расстреляли из автоматического оружия. 51 человек погиб, 50 были ранены. Из-за атаки задержали 28-летнего австралийца Брентона Таррант.
Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.
После терактов в Крайстчерче правительство Новой Зеландии усилило закон, ограничивающий доступ к огнестрельному оружию.