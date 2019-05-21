Стрілку з Нової Зеландії висунули обвинувачення в тероризмі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Поліція Нової Зеландії додала тероризм до обвинувачень стрілка з мечетей у місті Крайстчерч Брентона Тарранта. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу новозеландської поліції.
"Брентону Тарранту висунуто обвинувачення в участі в терористичному акті відповідно до розділу 6А закону про боротьбу з тероризмом 2002 року", - вказали у поліції.
Вказано, що також було висунуто додаткове обвинувачення у вбивстві і два додаткових обвинувачення в замаху на вбивство.
Австралійцю, який був арештований за обвинуваченням у причетності до розстрілу 51 людини, раніше було висунуто обвинувачення в 50 випадках вбивства і 39 замахах на вбивства, хоча поліція Нової Зеландії заявляла, що інші обвинувачення перебувають на розгляді.
15 березня стався напад на віруючих у двох мечетях у місті Крайстчерч в Новій Зеландії. Їх розстріляли з автоматичної зброї. 51 людина загинула, 50 були поранені. Через атаку затримали 28-річного австралійця Брентона Тарранта.
Напередодні нападу Таррант опублікував в соцмережах документ, який експерти в області боротьби з тероризмом порівняли з "маніфестом" норвезького націоналіста Андерса Брейвіка, який влаштував масовий теракт в липні 2011 року.
Після терактів у Крайстчерчі уряд Нової Зеландії посилив закон, що обмежує доступ до вогнепальної зброї.