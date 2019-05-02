Кількість жертв нападу на мечеті в Новій Зеландії зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що помер турок, поранений при стрільбі в мечетях у Новій Зеландії. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, повідомляє УНН.
“На жаль, ми втратили нашого громадянина Зекерія Туйяна, який був сильно поранений в підступному теракті в Новій Зеландії. Я хотів би висловити свої співчуття і терпіння його сім’ї”, — сказав він.
В середині березня стрілянина сталася в двох мечетях новозеландського міста Крайстчьорч і його передмістя Лінвуда. В результаті загинули 50 осіб і десятки постраждали. Влада затримала трьох підозрюваних, двох з них згодом відпустили.
Суд заарештував тільки 28-річного австралійця Брентона Тарранта. Віце-прем’єр Нової Зеландії Вінстон Пітерс пообіцяв йому довічне ув’язнення.
Yeni Zelanda #Christchurch’teki hain terör saldırısında ağır yaralanan vatandaşımız Zekeriya Tuyan’ı maalesef kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 2 мая 2019 г.
Нагадуємо, поліція Нової Зеландії затримала 33-річного чоловіка після повідомлень про вибуховий пристрій в одному з районів міста.