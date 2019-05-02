Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что скончался турок, раненый при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
“К сожалению, мы потеряли нашего гражданина Зекерия Туйяна, который был сильно ранен в коварном теракте в Новой Зеландии. Я хотел бы выразить свои соболезнования и терпение его семье”, — сказал он.
В середине марта стрельба произошла в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч и его пригорода Линвуда. В результате погибли 50 человек и десятки пострадали. Власти задержали трех подозреваемых, двух из них впоследствии отпустили.
Суд арестовал только 28-летнего австралийца Брентона Тарранта. Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс пообещал ему пожизненное заключение.
Yeni Zelanda #Christchurch "teki hain terör saldırısında ağır yaralanan vatandaşımız Zekeriya Tuyan’ı maalesef kaybettik . Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 2 мая 2019 г.
Напоминаем, полиция Новой Зеландии задержала 33-летнего мужчину после сообщений о взрывном устройстве в одном из районов города.