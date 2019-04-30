У Новій Зеландії запобігли новому теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Поліція Нової Зеландії затримала 33-річного чоловіка після повідомлень про вибуховий пристрій в одному з районів міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Stuff.
За даними поліції, підозрілий вибуховий пристрій був виявлений на вільній ділянці в Крайстчерчі. Пакет разом з боєприпасами залишили на Ньюкасл-стріт в передмісті Філліпстауна. На місце прибули правоохоронці, медики, вибухотехніки і рятувальники.
Повідомляється, що вибухотехніки знешкодили небезпечний предмет. Після повідомлень про вибуховий пристрій в одному з районів міста поліція затримала підозрюваного 33-річного чоловіка.
Нагадаємо, 15 березня в Новій Зеландії сталися напади на мечеті в місті Крайстчерч. В результаті атаки загинули 50 осіб, ще 50 були поранені. Прем'єр-міністр країни заявила, що напади є терористичним актами.