В Новой Зеландии предотвратили новый теракт

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114776 просмотра

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7 марта, 13:58 • 115598 просмотра

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7 марта, 08:52 • 144479 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140367 просмотра

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Полиция Новой Зеландии задержала 33-летнего мужчину после сообщений о взрывном устройстве в одном из районов города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Stuff.

По данным полиции, подозреваемое взрывное устройство было обнаружено на свободном участке в Крайстчерче. Пакет вместе с боеприпасами оставили на Ньюкасл-стрит в пригороде Филлипстауна. На место прибыли правоохранители, медики, взрывотехники и спасатели. 

Сообщается, что взрывотехники обезвредили опасный предмет. После сообщений о взрывном устройстве в одном из районов города полиция задержала подозреваемого 33-летнего мужчину.

Напомним, 15 марта в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. В результате атаки погибли 50 человек, еще 50 были ранены. Премьер-министр страны заявила, что нападения являются террористическим актами.

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