Стрелок в школе Флориды активировал пожарную тревогу, добиваясь большего числа жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. 19-летний Николас де Хесус Крус, который открыл стрельбу в средней школе города Паркленд (штат Флорида) умышленно включил сирену пожарной тревоги, чтобы спровоцировать панику и добиться большего количества жертв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CNN.
Эти сведения сходятся с показаниями школьников учебного заведения. Они рассказали, что первые выстрелы прозвучали около 15:00 по времени восточного побережья США (22:00 по киевскому времени). Им предшествовал вой сирены пожарной тревоги.
Как информировала полиция, жертвами бойни стали 17 человек. В трех больницах округа остаются 14 человек, из которых трое находятся в критическом состоянии. Сначала в медучреждения поступили 17 человек: девять (включая стрелка) - в больницу Помпано-Бич, семеро - в общую больницу округа Броуард и один - в больнице Корал-Спрингс.
Сам стрелок был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая находится на вооружении американской полиции и продается в качестве гражданского оружия, предназначенного для самообороны и охоты. Круз при себе имел значительный боезапас.
Как ранее сообщал УНН, согласно сообщению CNN, по меньшей мере 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). По словам шерифа округа Броуард (штат Флорида), виновника стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе.