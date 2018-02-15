Стрілець у школі Флориди активував пожежну тривогу, домагаючись більшого числа жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. 19-річний Ніколас де Хесус Крус, який відкрив стрілянину в середній школі міста Паркленд (штат Флорида) навмисне включив сирену пожежної тривоги, щоб спровокувати паніку і домогтися більшої кількості жертв. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію CNN.
Ці відомості сходяться з показаннями школярів навчального закладу. Вони розповіли, що перші постріли пролунали близько 15:00 за часом східного узбережжя США (22:00 за київським часом). Їм передував виття сирени пожежної тривоги.
Як інформувала поліція, жертвами бійні стали 17 осіб. У трьох лікарнях округу залишаються 14 осіб, з яких троє знаходяться в критичному стані. Спочатку в медустанови надійшли 17 осіб: дев'ять (включаючи стрілка) - в лікарню Помпано-Біч, семеро - в загальну лікарню округу Броуард і один - в лікарні Корал-Спрінгс.
Сам стрілець був озброєний напівавтоматичною гвинтівкою AR-15, яка знаходиться на озброєнні американської поліції і продається в якості цивільної зброї, призначеного для самооборони і полювання. Круз при собі мав значний боєзапас.
Як раніше повідомляв УНН, згідно з повідомленням CNN, щонайменше 17 людей загинули унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида). За словами шерифа округу Броуард (штат Флорида), винуватця стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд заарештували: ним виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус, випускник цієї школи. Поліцією встановлено, що раніше злочинець навчався в цій школі.