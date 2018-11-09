Стрела крана убила рабочего в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Днепре стрела крана-манипулятора смертельно травмировала рабочего во время ремонтных работ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Днепровского отдела полиции.
Так, произошло сегодня утром, приблизительно в 9:30.
"Проходили ремонтные работы. Предварительно, 63-летний водитель манипулятора нажал на кнопку, которая управляет стрелой. Из-за неосторожного обращения рабочий попал под действие манипулятора. Стрела нанесла ему травмы, несовместимые с жизнью", – сообщили в полиции.
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Сейчас уголовное проведения по этому факту еще не открыто. Однако предварительная квалификация события – по ч. 1 ст. 115 с пометкой "бытовой несчастный случай".
Напомним, в Донецкой области плотник, выполняя работы, упал в ствол шахты. От полученных травм рабочий погиб.