Стріла крана вбила робітника у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Дніпрі стріла крана-маніпулятора смертельно травмувала робітника під час ремонтних робіт. Про це УНН повідомили у прес-службі Дніпровського відділу поліції.
Так, подія сталася сьогодні вранці, приблизно о 9:30.
"Проходили ремонті роботи. Попередньо, 63-річний водій маніпулятора натиснув на кнопку, яка керує стрілою. Через необережне ставлення робітник потрапив під дію маніпулятора. Стріла завдала йому травми, несумісні з життям", – повідомили в поліції.
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Наразі кримінальне проведення за цим фактом ще не відкрито. Однак попередня кваліфікація події – за ч. 1 ст. 115 з позначкою "побутовий нещасний випадок".
Нагадаємо, у Донецькій області тесляр, виконуючи роботи, впав у ствол шахти. Від отриманих травм робітник загинув.