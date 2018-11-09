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Стріла крана вбила робітника у Дніпрі

Стріла крана вбила робітника у Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Дніпрі стріла крана-маніпулятора смертельно травмувала робітника під час ремонтних робіт. Про це УНН повідомили у прес-службі Дніпровського відділу поліції.

Так, подія сталася сьогодні вранці, приблизно о 9:30.

"Проходили ремонті роботи. Попередньо, 63-річний водій маніпулятора натиснув на кнопку, яка керує стрілою. Через необережне ставлення робітник потрапив під дію маніпулятора. Стріла завдала йому травми, несумісні з життям", – повідомили в поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На металургійному підприємстві у Дніпрі загинув робітник

Наразі кримінальне проведення за цим фактом ще не відкрито. Однак попередня кваліфікація події – за ч. 1 ст. 115 з позначкою "побутовий нещасний випадок".

Нагадаємо, у Донецькій області тесляр, виконуючи роботи, впав у ствол шахти. Від отриманих травм робітник загинув.

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