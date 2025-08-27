$41.400.03
48.270.21
ukenru
17:11 • 7910 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
15:38 • 20427 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 98729 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 65868 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 39099 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 58891 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 47532 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 46420 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 117932 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 123580 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Стрельба в католической школе США: убийцей оказался трансгендер-антисемит, который вел дневник на русском языке

Киев • УНН

 • 116 просмотра

В Миннеаполисе 20-летний трансгендер Роберт Вестман открыл огонь в католической школе, убив двух детей и ранив около 20 человек. Перед нападением он опубликовал видео с одержимостью оружием и планами нападения на церковь.

Стрельба в католической школе США: убийцей оказался трансгендер-антисемит, который вел дневник на русском языке

Правоохранители идентифицировали стрелка, открывшего огонь в католической школе в Миннеаполисе, убив двух детей и ранив около 20 человек, после чего совершил самоубийство. Им оказался 20-летний трансгендер-антисемит Роберт Вестман. Об этом пишет издание New York Post (NYP), передает УНН.

Детали

Отмечается, что за несколько часов до стрельбы он разместил в интернете видео, демонстрирующее его одержимость оружием. На одной из обойм для винтовки написано "for the children", а также несколько надписей на русском языке.

NYP со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что полиция проверяет связь стрелка и опубликованных роликов.

В видео также были показаны записи из дневника на английском и русском языках

- говорится в сообщении New York Post.

Кроме оружия, Вестман демонстрирует в роликах схему церкви, вероятно, той, на которую совершил затем нападение. 

Как пишет издание, каждая страница заполнена непонятными рукописными стихами, преимущественно кириллицей, включая резкие высказывания, например: "Я давно думал о массовых убийствах. Мне очень трудно писать этот дневник".

По информации New York Post, Роберт Вестман также подробно рассказал о своем решении выбрать церковь Благовещения, где его мать, Мэри Грейс Вестман, работала до выхода на пенсию в 2021 году.

Возможно, я мог бы напасть на мероприятие в местной церкви. Думаю, лучше всего напасть на большую группу детей, возвращающихся со смены… А оттуда я смогу войти внутрь и убивать, сколько смогу

- написал Вестман.

Он также выразил глубокое восхищение массовыми расстрелами, в частности убийцей из Сэнди-Хук Адамом Лэнзой.

Согласно судебным документам, Вестман подал заявление на изменение имени, данного ему при рождении, с Роберта на Робин в округе Дакота, когда ему было 17 лет. Решение об изменении имени было принято в январе 2020 года.

Начальник полиции Миннеаполиса Брайан О'Хара сообщил журналистам на пресс-конференции, что стрелок ранее не был известен правоохранительным органам.

Напомним

В Миннеаполисе, штат Миннесота, во время школьной Мессы в католической школе произошла стрельба. Погибли двое детей 8 и 10 лет, еще 17 человек получили ранения, 14 из них – дети.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Миннесота