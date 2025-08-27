Стрельба в католической школе США: убийцей оказался трансгендер-антисемит, который вел дневник на русском языке

Правоохранители идентифицировали стрелка, открывшего огонь в католической школе в Миннеаполисе, убив двух детей и ранив около 20 человек, после чего совершил самоубийство. Им оказался 20-летний трансгендер-антисемит Роберт Вестман. Об этом пишет издание New York Post (NYP), передает УНН.

Детали

Отмечается, что за несколько часов до стрельбы он разместил в интернете видео, демонстрирующее его одержимость оружием. На одной из обойм для винтовки написано "for the children", а также несколько надписей на русском языке.

NYP со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что полиция проверяет связь стрелка и опубликованных роликов.

В видео также были показаны записи из дневника на английском и русском языках - говорится в сообщении New York Post.

Кроме оружия, Вестман демонстрирует в роликах схему церкви, вероятно, той, на которую совершил затем нападение.

Как пишет издание, каждая страница заполнена непонятными рукописными стихами, преимущественно кириллицей, включая резкие высказывания, например: "Я давно думал о массовых убийствах. Мне очень трудно писать этот дневник".

По информации New York Post, Роберт Вестман также подробно рассказал о своем решении выбрать церковь Благовещения, где его мать, Мэри Грейс Вестман, работала до выхода на пенсию в 2021 году.

Возможно, я мог бы напасть на мероприятие в местной церкви. Думаю, лучше всего напасть на большую группу детей, возвращающихся со смены… А оттуда я смогу войти внутрь и убивать, сколько смогу - написал Вестман.

Он также выразил глубокое восхищение массовыми расстрелами, в частности убийцей из Сэнди-Хук Адамом Лэнзой.

Согласно судебным документам, Вестман подал заявление на изменение имени, данного ему при рождении, с Роберта на Робин в округе Дакота, когда ему было 17 лет. Решение об изменении имени было принято в январе 2020 года.

Начальник полиции Миннеаполиса Брайан О'Хара сообщил журналистам на пресс-конференции, что стрелок ранее не был известен правоохранительным органам.

Напомним

В Миннеаполисе, штат Миннесота, во время школьной Мессы в католической школе произошла стрельба. Погибли двое детей 8 и 10 лет, еще 17 человек получили ранения, 14 из них – дети.

