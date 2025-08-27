Вів щоденник російською: що відомо про вбивцю, який влаштував стрілянину у католицькій школі Міннеаполіса

Правоохоронці ідентифікували стрільця, який відкрив вогонь у католицькій школі в Міннеаполісі, убивши двох дітей та поранивши близько 20 осіб, після чого скоїв самогубство. Ним виявився 20-річний трансгендер-антисеміт Роберт Вестман. Про це пише видання New York Post (NYP), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що за кілька годин до стрілянини він розмістив в інтернеті відео, яке демонструє його одержимість зброєю. На одній із обойм для гвинтівки написано "for the children", а також кілька написів російською мовою.

NYP з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що поліція перевіряє зв'язок стрільця та опублікованих роликів.

У відео також були показані записи із щоденника англійською та російською мовами - йдеться у дописі New York Post.

Крім зброї, Вестман демонструє в роликах схему церкви, ймовірно, тієї, на яку скоїв потім напад.

Як пише видання, кожна сторінка заповнена незрозумілими рукописними віршами, переважно кирилицею, включаючи різкі висловлювання, наприклад: "Я давно думав про масові вбивства. Мені дуже важко писати цей щоденник".

За інформацією New York Post, Роберт Вестман також докладно розповів про своє рішення обрати церкву Благовіщення, де його мати, Мері Грейс Вестман, працювала до виходу на пенсію у 2021 році.

Можливо, я міг би напасти на захід у місцевій церкві. Думаю, найкраще напасти на велику групу дітей, які повертаються зі зміни… А звідти я зможу увійти всередину та вбивати, скільки зможу - написав Вестман.

Він також висловив глибоке захоплення масовими розстрілами, зокрема вбивцею з Сенді-Хук Адамом Лензою.

Згідно з судовими документами, Вестман подав заяву на зміну імені, наданого йому при народженні, з Роберта на Робін в окрузі Дакота, коли йому було 17 років. Рішення про зміну імені було ухвалено у січні 2020 року.

Начальник поліції Міннеаполіса Браян О'Хара повідомив журналістам на прес-конференції, що стрілець раніше не був відомий правоохоронним органам.

Нагадаємо

У Міннеаполісі, штат Міннесота, під час шкільної Меси в католицькій школі сталася стрілянина. Загинули двоє дітей 8 та 10 років, ще 17 людей отримали поранення, 14 з них – діти.

Стрілянина біля мечеті у шведському Еребру: поранено двох людей, поліція проводить масштабну операцію