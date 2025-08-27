$41.400.03
48.270.21
17:11 • 11279 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 25884 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 105577 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 69551 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 42051 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 60641 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 48622 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 46860 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 121006 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 125175 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Вів щоденник російською: що відомо про вбивцю, який влаштував стрілянину у католицькій школі Міннеаполіса

Київ • УНН

 • 2014 перегляди

У Міннеаполісі 20-річний трансгендер Роберт Вестман відкрив вогонь у католицькій школі, убивши двох дітей та поранивши близько 20 осіб. Перед нападом він опублікував відео з одержимістю зброєю та планами нападу на церкву.

Вів щоденник російською: що відомо про вбивцю, який влаштував стрілянину у католицькій школі Міннеаполіса

Правоохоронці ідентифікували стрільця, який відкрив вогонь у католицькій школі в Міннеаполісі, убивши двох дітей та поранивши близько 20 осіб, після чого скоїв самогубство. Ним виявився 20-річний трансгендер-антисеміт Роберт Вестман. Про це пише видання New York Post (NYP), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що за кілька годин до стрілянини він розмістив в інтернеті відео, яке демонструє його одержимість зброєю. На одній із обойм для гвинтівки написано "for the children", а також кілька написів російською мовою.

NYP з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що поліція перевіряє зв'язок стрільця та опублікованих роликів.

У відео також були показані записи із щоденника англійською та російською мовами

- йдеться у дописі New York Post.

Крім зброї, Вестман демонструє в роликах схему церкви, ймовірно, тієї, на яку скоїв потім напад. 

Як пише видання, кожна сторінка заповнена незрозумілими рукописними віршами, переважно кирилицею, включаючи різкі висловлювання, наприклад: "Я давно думав про масові вбивства. Мені дуже важко писати цей щоденник".

За інформацією New York Post, Роберт Вестман також докладно розповів про своє рішення обрати церкву Благовіщення, де його мати, Мері Грейс Вестман, працювала до виходу на пенсію у 2021 році.

Можливо, я міг би напасти на захід у місцевій церкві. Думаю, найкраще напасти на велику групу дітей, які повертаються зі зміни… А звідти я зможу увійти всередину та вбивати, скільки зможу

- написав Вестман.

Він також висловив глибоке захоплення масовими розстрілами, зокрема вбивцею з Сенді-Хук Адамом Лензою.

Згідно з судовими документами, Вестман подав заяву на зміну імені, наданого йому при народженні, з Роберта на Робін в окрузі Дакота, коли йому було 17 років. Рішення про зміну імені було ухвалено у січні 2020 року.

Начальник поліції Міннеаполіса Браян О'Хара повідомив журналістам на прес-конференції, що стрілець раніше не був відомий правоохоронним органам.

Нагадаємо

У Міннеаполісі, штат Міннесота, під час шкільної Меси в католицькій школі сталася стрілянина. Загинули двоє дітей 8 та 10 років, ще 17 людей отримали поранення, 14 з них – діти.

Віта Зеленецька

Новини Світу
Міннесота