Стрельба на турецкой свадьбе во Франции: 1 погибший, 5 раненых

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Били из минометов и артиллерии: враг атаковал шесть громад Сумщины

Били из минометов и артиллерии: враг атаковал шесть громад Сумщины

  •  57305 просмотра
CNN: Военные базы США в Европе перешли в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

CNN: Военные базы США в Европе перешли в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

  •  53092 просмотра
США сообщили об уничтожении трех надводных беспилотников хуситов в Красном море

США сообщили об уничтожении трех надводных беспилотников хуситов в Красном море

  •  42489 просмотра
К коммюнике Саммита мира присоединились десять стран

К коммюнике Саммита мира присоединились десять стран

  •  31090 просмотра
На ВОТ россияне повышают тарифы на коммуналку для паспортизации тех, кому нужны субсидии - ЦНС

На ВОТ россияне повышают тарифы на коммуналку для паспортизации тех, кому нужны субсидии - ЦНС

  •  50709 просмотра
публикации
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  208642 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  200373 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

27 июня 2024, 10:42  •  222211 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

27 июня 2024, 07:33  •  229581 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  242628 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

  •  14278 просмотра
Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

  •  55946 просмотра
30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня 2024, 03:17  •  86492 просмотра
Международный день тропиков, Всемирный день против отказа от домашних животных, День святых апостолов Петра и Павла. Что еще можно отметить 29 июня

Международный день тропиков, Всемирный день против отказа от домашних животных, День святых апостолов Петра и Павла. Что еще можно отметить 29 июня

29 июня 2024, 03:13  •  98381 просмотра
5 захватывающих фильмов о Диком Западе: что посмотреть в эти выходные

5 захватывающих фильмов о Диком Западе: что посмотреть в эти выходные

28 июня 2024, 17:19  •  96294 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Стрельба на турецкой свадьбе во Франции: 1 погибший, 5 раненых

Стрельба на турецкой свадьбе во Франции: 1 погибший, 5 раненых

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 05:00  •  2094 просмотра

Read in English

Один человек погиб и пятеро получили ранения, в том числе беременная женщина, когда неизвестные нападавшие открыли огонь из автоматов и дробовика на свадьбе в турецкой общине города Тионвиль на северо-востоке Франции.

Неизвестные устроили стрельбу на свадьбе в турецкой общине города Тьйонвиль на северо-востоке Франции. Один человек погиб и пятеро получили ранения. Об этом сообщило агентство DPA, передает УНН.

Детали

Отмечается, что около 100 человек участвовали в застолье в банкетном зале, когда трое нападавших, которые приехали на внедорожнике, открыли огонь из двух автоматов и дробовика. Они скрылись с места преступления до приезда экстренных служб.

В результате нападения один молодой человек погиб и пять человек пострадали, некоторые из них в тяжелом состоянии. В частности, беременная женщина получила легкие ранения, у нее шок.

говорится в сообщении.

Мотив нападения пока неизвестен. Проводится расследование инцидента.

В итальянской Тоскане во время свадьбы обвалился пол, пострадали десятки человек15 января 2024, 11:05 • 21961 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
frantsiyaФранция
Эксклюзив
Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист
28 июня 2024, 12:29  •  146278 просмотра

Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист

Эксклюзив
Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт
28 июня 2024, 11:35  •  134635 просмотра

Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт

Эксклюзив
Ежегодно ВСП получает до 200 обращений от судей, но факты давления находит лишь в 10% из них – бывший член ВСП
28 июня 2024, 07:30  •  143245 просмотра

Ежегодно ВСП получает до 200 обращений от судей, но факты давления находит лишь в 10% из них – бывший член ВСП

Эксклюзив
Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ
28 июня 2024, 07:00  •  111216 просмотра

Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ

Эксклюзив
Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители
28 июня 2024, 05:43  •  101680 просмотра

Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители

Эксклюзив
Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"
28 июня 2024, 05:01  •  67437 просмотра

Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники
27 июня 2024, 14:52  •  101562 просмотра

Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники

Эксклюзив
Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
27 июня 2024, 14:03  •  87178 просмотра

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Эксклюзив
Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин
27 июня 2024, 12:00  •  97167 просмотра

Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин

Эксклюзив
Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт
27 июня 2024, 08:35  •  101807 просмотра

Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт

Популярные

На ВОТ россияне повышают тарифы на коммуналку для паспортизации тех, кому нужны субсидии - ЦНС

На ВОТ россияне повышают тарифы на коммуналку для паспортизации тех, кому нужны субсидии - ЦНС

  •  50709 просмотра
К коммюнике Саммита мира присоединились десять стран

К коммюнике Саммита мира присоединились десять стран

  •  31090 просмотра
США сообщили об уничтожении трех надводных беспилотников хуситов в Красном море

США сообщили об уничтожении трех надводных беспилотников хуситов в Красном море

  •  42489 просмотра
CNN: Военные базы США в Европе перешли в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

CNN: Военные базы США в Европе перешли в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

  •  53092 просмотра
Били из минометов и артиллерии: враг атаковал шесть громад Сумщины

Били из минометов и артиллерии: враг атаковал шесть громад Сумщины

  •  57305 просмотра

Публикации

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  208642 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  200373 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

27 июня 2024, 10:42  •  222211 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

27 июня 2024, 07:33  •  229581 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  242628 просмотра

Война

В результате российского обстрела в Херсонской области 1 человек погиб, 1 получил ранения

В результате российского обстрела в Херсонской области 1 человек погиб, 1 получил ранения

  •  0 просмотра
В Донецкой области ранены 6 человек - россияне сбросили авиабомбу на частный сектор

В Донецкой области ранены 6 человек - россияне сбросили авиабомбу на частный сектор

  •  14911 просмотра
В Днепре из-за ночной атаки пострадали 7 человек, в том числе дети

В Днепре из-за ночной атаки пострадали 7 человек, в том числе дети

  •  15221 просмотра
Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

  •  22655 просмотра
Оккупанты 345 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты 345 раз ударили по Запорожской области

  •  16117 просмотра

политика

Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

  •  22655 просмотра
Во Франции прошли протесты из-за победы в первом туре выборов партии Ле Пен

Во Франции прошли протесты из-за победы в первом туре выборов партии Ле Пен

  •  19178 просмотра
В ЮАР сформировали правительство национального единства

В ЮАР сформировали правительство национального единства

  •  27017 просмотра
На ВОТ россияне повышают тарифы на коммуналку для паспортизации тех, кому нужны субсидии - ЦНС

На ВОТ россияне повышают тарифы на коммуналку для паспортизации тех, кому нужны субсидии - ЦНС

  •  50834 просмотра
К коммюнике Саммита мира присоединились десять стран

К коммюнике Саммита мира присоединились десять стран

  •  31208 просмотра

Война

В результате российского обстрела в Херсонской области 1 человек погиб, 1 получил ранения

В результате российского обстрела в Херсонской области 1 человек погиб, 1 получил ранения

  •  0 просмотра
В Донецкой области ранены 6 человек - россияне сбросили авиабомбу на частный сектор

В Донецкой области ранены 6 человек - россияне сбросили авиабомбу на частный сектор

  •  14911 просмотра
В Днепре из-за ночной атаки пострадали 7 человек, в том числе дети

В Днепре из-за ночной атаки пострадали 7 человек, в том числе дети

  •  15221 просмотра
Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

  •  22655 просмотра
Оккупанты 345 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты 345 раз ударили по Запорожской области

  •  16117 просмотра

политика

Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

  •  22655 просмотра
Во Франции прошли протесты из-за победы в первом туре выборов партии Ле Пен

Во Франции прошли протесты из-за победы в первом туре выборов партии Ле Пен

  •  19178 просмотра
В ЮАР сформировали правительство национального единства

В ЮАР сформировали правительство национального единства

  •  27017 просмотра
На ВОТ россияне повышают тарифы на коммуналку для паспортизации тех, кому нужны субсидии - ЦНС

На ВОТ россияне повышают тарифы на коммуналку для паспортизации тех, кому нужны субсидии - ЦНС

  •  50834 просмотра
К коммюнике Саммита мира присоединились десять стран

К коммюнике Саммита мира присоединились десять стран

  •  31208 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  76366 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  102833 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  118954 просмотра

Экономика

В ЮАР сформировали правительство национального единства

В ЮАР сформировали правительство национального единства

  •  27017 просмотра
SK Hynix инвестирует $75 млрд в ИИ и чипы до 2028 года

SK Hynix инвестирует $75 млрд в ИИ и чипы до 2028 года

  •  14071 просмотра
На ВОТ россияне повышают тарифы на коммуналку для паспортизации тех, кому нужны субсидии - ЦНС

На ВОТ россияне повышают тарифы на коммуналку для паспортизации тех, кому нужны субсидии - ЦНС

  •  50834 просмотра
Bloomberg: Boeing обвиняют в мошенничестве в США

Bloomberg: Boeing обвиняют в мошенничестве в США

  •  18675 просмотра
В Минэнерго сообщили, где наиболее сложная ситуация в энергосистеме

В Минэнерго сообщили, где наиболее сложная ситуация в энергосистеме

  •  46452 просмотра

Киев

В Черном море враг вывел российский ракетоноситель, но без "Калибров" на борту

В Черном море враг вывел российский ракетоноситель, но без "Калибров" на борту

  •  15639 просмотра
Ракетный удар по Киеву: у 6 жителей - острый стресс, одну женщину госпитализировали

Ракетный удар по Киеву: у 6 жителей - острый стресс, одну женщину госпитализировали

  •  25690 просмотра
Вражеская атака на столицу: уже пятеро пострадавших

Вражеская атака на столицу: уже пятеро пострадавших

  •  56641 просмотра
В результате вражеской атаки на Киев у двух женщин острая реакция на стресс - Кличко

В результате вражеской атаки на Киев у двух женщин острая реакция на стресс - Кличко

  •  40978 просмотра
Ракетная атака рф на столицу: в КГВА показали последствия

Ракетная атака рф на столицу: в КГВА показали последствия

  •  32242 просмотра