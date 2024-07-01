Стрельба на турецкой свадьбе во Франции: 1 погибший, 5 раненых

Неизвестные устроили стрельбу на свадьбе в турецкой общине города Тьйонвиль на северо-востоке Франции. Один человек погиб и пятеро получили ранения. Об этом сообщило агентство DPA, передает УНН.

Детали

Отмечается, что около 100 человек участвовали в застолье в банкетном зале, когда трое нападавших, которые приехали на внедорожнике, открыли огонь из двух автоматов и дробовика. Они скрылись с места преступления до приезда экстренных служб.

В результате нападения один молодой человек погиб и пять человек пострадали, некоторые из них в тяжелом состоянии. В частности, беременная женщина получила легкие ранения, у нее шок. говорится в сообщении.

Мотив нападения пока неизвестен. Проводится расследование инцидента.

В итальянской Тоскане во время свадьбы обвалился пол, пострадали десятки человек