В итальянской Тоскане во время свадьбы обвалился пол, пострадали десятки человек

В Италии обвалился потолок в здании бывшего монастыря, где проходила свадьба, пострадало 30 человек. Об этом сообщил глава региона Эудженио Джани, передает УНН.

Детали

В итальянском городе Пистоя в регионе Тоскана гости и молодожены собрались на свадьбу, которая проходила в бывшем монастыре XV века.

Во время танцев обвалились перекрытия. В результате десятки людей с четырехметровой высоты провалились в трапезную, расположенную этажом ниже.

На место происшествия прибыли более ста спасателей и несколько машин скорой помощи. Жертв удалось избежать. Однако 35 человек пострадали. Все они госпитализированы, однако большинство уже выписаны. Шестеро гостей получили тяжелые травмы. Молодые супруги также провели ночь в больнице.

Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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