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В італійській Тоскані під час весілля обвалилася підлога, постраждали десятки осіб

В італійській Тоскані під час весілля обвалилася підлога, постраждали десятки осіб

Київ • УНН

 • 22051 перегляди

Підлога монастиря XV століття обвалилася під час весілля в Італії, травмувавши 35 осіб, шестеро з яких отримали серйозні поранення.

В Італії обвалилася стеля в будівлі колишнього монастиря, де проходило весілля, постраждало 30 осіб. Про це повідомив глава регіону Еудженіо Джані, передає УНН.

Деталі

В італійському місті Пістоя у регіоні Тоскана гості та молодята зібралися на весілля, яке проходило в колишньому монастирі XV століття.

Під час танців обвалилися перекриття. У результаті десятки людей із чотириметрової висоти провалилися в трапезну, що розташована поверхом нижче.

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На місце події прибули понад сто рятувальників і кілька машин швидкої допомоги. Жертв вдалося уникнути. Однак 35 людей постраждали. Усіх їх госпіталізовано, проте більшість вже виписано. Шестеро гостей отримали важкі травми. Молоде подружжя також провело ніч у лікарні.

Правоохоронні органи проводять розслідування обставин події. Порушено кримінальну справу.

В Іраку на весіллі сталась пожежа: загинуло понад 100 людей та ще 150 травмовано27.09.23, 02:59 • 320102 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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