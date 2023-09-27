В Іраку на весіллі сталась пожежа: загинуло понад 100 людей та ще 150 травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Понад 100 людей загинули та 150 отримали поранення під час пожежі на весіллі в районі Хамданія в провінції Ніневія в Іраку. Цивільна оборона проводила пошукову операції тих, хто вижив. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Заступник губернатора Ніневії Хасан аль-Аллак повідомив Reuters, що підтверджено загибель 113 осіб. Водночас державні ЗМІ повідомляють про щонайменше 100 загиблих і 150 людей отримали поранення.
Пожежа охопила великий зал для проведення заходів у північно-східному регіоні після того, як під час святкування було запалено феєрверк, повідомляє місцева цивільна оборона.
Згідно з офіційними заявами, федеральна влада Іраку та іракський напівавтономний регіон Курдистан направили машини швидкої допомоги та медичні бригади.
Очевидці на місці розповіли, що будівля загорілася близько 22:45 за місцевим часом, і що під час інциденту там були сотні людей.
За попередньою інформацією, будівля була побудована з легкозаймистих будівельних матеріалів, що сприяло її швидкому обвалу, повідомляють державні ЗМІ.
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