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На Івано-Франківщині горів відпочинковий комплекс

На Івано-Франківщині горів відпочинковий комплекс

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Івано-Франківській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу у відпочинковому комплексі. Зараз встановлюється причина виникнення загоряння, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС України.

Деталі

25 вересня ввечері надійшло повідомлення про пожежу в будівлі відпочинкового комплексу в одному із сіл Верховинського району.

Площа пожежі складала орієнтовно 750 кв.м. Як зазначили в ДСНС, вогонь швидко розповсюдився через дерев’яну будівлю санаторію.

О 22:26 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Як з'ясувалось, у відпочинковому комплексі проживали 148 дітей з вихователями та 20 чоловік персоналу.

Працівники комплексу вивели усіх дітей з будівлі. Дітей та вихователів направлено на поселення до іншого санаторію, зазначили в ДСНС.

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