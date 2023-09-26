На Івано-Франківщині горів відпочинковий комплекс
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Івано-Франківській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу у відпочинковому комплексі. Зараз встановлюється причина виникнення загоряння, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС України.
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25 вересня ввечері надійшло повідомлення про пожежу в будівлі відпочинкового комплексу в одному із сіл Верховинського району.
Площа пожежі складала орієнтовно 750 кв.м. Як зазначили в ДСНС, вогонь швидко розповсюдився через дерев’яну будівлю санаторію.
О 22:26 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється.
Як з'ясувалось, у відпочинковому комплексі проживали 148 дітей з вихователями та 20 чоловік персоналу.
Працівники комплексу вивели усіх дітей з будівлі. Дітей та вихователів направлено на поселення до іншого санаторію, зазначили в ДСНС.
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