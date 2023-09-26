На Ивано-Франковщине горел комплекс для отдыха
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в комплексе для отдыха. Сейчас устанавливается причина возникновения возгорания, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
25 сентября вечером поступило сообщение о пожаре в здании комплекса отдыха в одном из сел Верховинского района.
Площадь пожара составляла ориентировочно 750 кв.м. Как отметили в ГСЧС, огонь быстро распространился через деревянное здание санатория.
В 22:26 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.
Как выяснилось, в комплексе отдыха проживали 148 детей с воспитателями и 20 человек персонала.
Работники комплекса вывели всех детей из здания. Дети и воспитатели направлены на поселение в другой санаторий, отметили в ГСЧС.
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