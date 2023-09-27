В Ираке на свадьбе произошел пожар: погибли более 100 человек и еще 150 травмированы

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Более 100 человек погибли и 150 получили ранения во время пожара на свадьбе в районе Хамдания в провинции Ниневия в Ираке. Гражданская оборона проводила поисковую операции тех, кто выжил. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.