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В Ираке на свадьбе произошел пожар: погибли более 100 человек и еще 150 травмированы

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Более 100 человек погибли и 150 получили ранения во время пожара на свадьбе в районе Хамдания в провинции Ниневия в Ираке. Гражданская оборона проводила поисковую операции тех, кто выжил. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали 

Заместитель губернатора Ниневии Хасан аль-Аллак сообщил Reuters, что подтверждена гибель 113 человек. В то же время государственные СМИ сообщают о по меньшей мере 100 погибших и 150 человек получили ранения.

Пожар охватил большой зал для проведения мероприятий в северо-восточном регионе после того, как во время празднования был зажжен фейерверк, сообщает местная гражданская оборона.

Согласно официальным заявлениям, федеральные власти Ирака и иракский полуавтономный регион Курдистан направили машины скорой помощи и медицинские бригады.

Очевидцы на месте рассказали, что здание загорелось около 22:45 по местному времени, и что во время инцидента там были сотни людей.

По предварительной информации, здание было построено из легковоспламеняющихся строительных материалов, что способствовало его быстрому обрушению, сообщают государственные СМИ.

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Напомним

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в комплексе для отдыха.

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