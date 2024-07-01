Стрілянина на турецькому весіллі у Франції: 1 загиблий, 5 поранених

Невідомі влаштували стрілянину на весіллі у турецькій громаді міста Тьйонвіль на північному сході Франції. Одна людина загинула і п’ятеро дістали поранення. Про це повідомило агентство DPA, передає УНН.

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Зазначається, що близько 100 людей брали участь у застіллі в банкетному залі, коли троє нападників, які приїхали на позашляховику, відкрили вогонь із двох автоматів і дробовика. Вони втекли з місця злочину до приїзду екстрених служб.

Унаслідок нападу один молодий чоловік загинув і п'ятеро людей постраждали, деякі з них у важкому стані. Зокрема, вагітна жінка зазнала легких поранень, у неї шок.