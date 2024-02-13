Стрельба на станции метро в Нью-Йорке: 1 погибший и 5 раненых

На станции метро в Нью-Йорке произошла стрельба, которая привела к одному погибшему и ранению пяти человек. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Детали

Во время часа пик в понедельник на надземной платформе поезда в Бронксе произошла стрельба.

Приехал поезд, и там кричали двое детей. Было по меньшей мере шесть выстрелов. Я видел искры, когда пули попадали в стену. Женщина держала на руках ребенка, который кричал - рассказал 61-летний свидетель Эфрайн Фелисиано.

В результате инцидента скончался мужчина и еще 5 человек получили ранения.

Нападавший скрылся с места событий.

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Полиция рассматривает версию, согласно которой стрельба возникла после конфликта, завершившегося использованием оружия одним из лиц.

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