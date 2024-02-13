Стрельба на станции метро в Нью-Йорке: 1 погибший и 5 раненых

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  245508 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  300018 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  252333 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  290773 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  318249 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  250839 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208554 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стрельба на станции метро в Нью-Йорке: 1 погибший и 5 раненых

Стрельба на станции метро в Бронксе привела к гибели одного человека и ранению еще пятерых в час пик в понедельник.

Новости Мира •   •  907 просмотра
Стрельба на станции метро в Нью-Йорке: 1 погибший и 5 раненых

Воздушные силы предупреждают об усилении активности российской авиации в восточных регионах

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и предупредили о потенциальной угрозе от авиационного оружия.

Война •   •  3657 просмотра
Воздушные силы предупреждают об усилении активности российской авиации в восточных регионах

С начала 2024 года более 9 млрд грн выделено предприятиям по программе "Доступные кредиты"

С начала 2024 года по программе "Доступные кредиты" украинским предприятиям было предоставлено более 9 миллиардов гривен в виде 2100 кредитов, причем больше всего средств было направлено в сельское хозяйство.

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С начала 2024 года более 9 млрд грн выделено предприятиям по программе "Доступные кредиты"

Днепропетровщина: из-за вражеского обстрела теплоэлектростанция ДТЭК остановила производство тока

Тепловая электростанция ДТЭК в Днепропетровской области остановила производство электроэнергии из-за вражеских обстрелов, которые повредили оборудование.

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Днепропетровщина: из-за вражеского обстрела теплоэлектростанция ДТЭК остановила производство тока

Польша введет обязательные проверки всего украинского зерна

Польша планирует ввести обязательную проверку всего украинского зерна, проходящего транзитом через страну, из-за недоверия к существующим процедурам проверки.

Новости Мира •   •  5354 просмотра
Польша введет обязательные проверки всего украинского зерна

рф из Белгородской области запустила баллистику по Харьковщине

Воздушные силы Украины сообщили о российской баллистике, которая была запущена из Белгородской области России в направлении Харьковской области Украины.

Война •   •  8308 просмотра
рф из Белгородской области запустила баллистику по Харьковщине

рф бьет по гражданской инфраструктуре Днепра - Филатов

россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Днепре. Вражеская атака привела к перебоям в электроснабжении и частичному прекращению водоснабжения.

Война •   •  10354 просмотра
рф бьет по гражданской инфраструктуре Днепра - Филатов

Эстония будет штрафовать дома опеки и другие общественные места за ретрансляцию российских телеканалов

Эстония будет штрафовать за ретрансляцию российского телевизионного контента в домах престарелых и других общественных местах.

Новости Мира •   •  9022 просмотра
Эстония будет штрафовать дома опеки и другие общественные места за ретрансляцию российских телеканалов

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр будет снимать кино о войне в Украине, чтобы мотивировать европейскую поддержку

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр снимет фильм о войне в Украине с продюсерами из ведущих европейских стран, чтобы мотивировать большую поддержку Украины.

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Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр будет снимать кино о войне в Украине, чтобы мотивировать европейскую поддержку

Во Франции раскрыли сеть российской пропаганды, которая транслировала дезинформацию о войне в Украине на более 200 инфоресурсов

Франция разоблачила российскую пропагандистскую сеть, которая транслировала пророссийскую дезинформацию в более 200 СМИ, направленную на подрыв поддержки Украины со стороны Запада.

Война •   •  15244 просмотра
Во Франции раскрыли сеть российской пропаганды, которая транслировала дезинформацию о войне в Украине на более 200 инфоресурсов