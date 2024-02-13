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Стрілянина на станції метро в Нью-Йорку: 1 загиблий та 5 поранених

Стрілянина на станції метро в Нью-Йорку: 1 загиблий та 5 поранених

Київ • УНН

 • 33804 перегляди

Стрілянина на станції метро в Бронксі призвела до загибелі однієї людини і поранення ще п'ятьох у годину пік у понеділок.

На станції метро в Нью-Йорку сталася стрілянина, яка призвела до одного загиблого та поранення п'ятеро осіб. Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Деталі

Під час години пік у понеділок на надземній платформі поїзда в Бронксі відбулася стрілянина.

Приїхав потяг, і там кричали двоє дітей. Було щонайменше шість пострілів. Я бачив іскри, коли кулі влучали в стіну. Жінка тримала на руках дитину, яка кричала

– розповів 61-річний свідок Ефрайн Фелісіано.

Унаслідок інциденту помер чоловік та ще 5 людей отримали поранення.

Нападник втік з місця подій.

Додамо

Поліція розглядає версію, згідно з якою стрілянина виникла після конфлікту, що завершився використанням зброї однією з осіб.

У торговому центрі у Флориді сталася стрілянина24.12.23, 02:20 • 41379 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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