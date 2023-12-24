В торговом центре во Флориде произошла стрельба
Несколько человек ранены в результате стрельбы в торговом центре во Флориде; подозреваемый сбежал, продолжается эвакуация. Полиция проводит расследование и советует населению избегать этого района.
Американка с двойной маткой родила дважды за два дня
В США 32-летняя жительница штата Алабама Келси Гетчер с редкой аномалией развития половой системы родила двух детей с разницей в один день.
Байден и Нетаньяху обсудили шаги наступления в Газе
Байден и Нетаньяху обсудили поэтапность израильской кампании в Газе, подчеркнув необходимость защиты гражданского населения и сокращения боевых действий.
Легион "Свобода России" поделился подробностями рейда в Белгородскую область
Легион "Свобода России" сообщил о рейде в Белгородской области, утверждая, что они убили российских охранников и уничтожили опорный пункт без потерь.
Путин подает сигналы, что готов к прекращению огня в Украине - The New York Times
Путин сигнализирует о готовности к прекращению огня в Украине, намекая на перемирие вдоль нынешней линии фронта, сообщают дипломатические источники и The New York Times.
Оккупанты хотят до конца года интегрировать ВОТ в правовое поле РФ - Центр сопротивления
Российские оккупанты намерены интегрировать оккупированные территории Украины в свою правовую систему до конца года, несмотря на кадровые проблемы.
Россияне за день 20 раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 94 взрыва
Сумская область Украины была обстреляна российскими войсками 20 раз за один день, что привело к 94 взрывам в разных населенных пунктах.
Найдена третья жертва в результате взрыва во Львове
Во Львове нашли третью жертву взрыва дома; мэр города подтвердил факт находки.
Россия может начать войну с Европой зимой 2024/25 года - Bild
Европейская разведка предупреждает, что Россия может напасть на Европу зимой 2024/25 года, воспользовавшись сменой президента США.
Взрыв во Львове: под завалами нашли тело мужчины
Во Львове под завалами после взрыва дома, о котором объявил мэр Садовый, было найдено тело мужчины. Ранее также было найдено тело женщины.