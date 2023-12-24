В торговом центре во Флориде произошла стрельба

Несколько человек были ранены в результате стрельбы в одном из торговых центров города Окала в штате Флорида. Об этом сообщила городская полиция, передает УНН.

Несколько человек получили ранения. Подозреваемый, вероятно, исчез. В настоящее время проводится эвакуация людей из торгового центра говорится в тексте, опубликованном на странице местных правоохранительных органов в X (ранее Twitter).

Перед этим полиция сообщила, что реагирует на стрельбу, устроенную в торговом центре Paddock Mall. Правоохранители ведут расследование и просят людей избегать пребывания в этом районе.

В результате стрельбы в Праге погибли 14 человек, еще 25 получили ранения