В результате стрельбы в Праге погибли 14 человек, еще 25 получили ранения

В результате стрельбы в столице Чехии, которая произошла 21 декабря, погибли 14 человек, еще 25 получили ранения. Об этом со ссылкой на заявление руководителя полиции Праги Мартина Вондрашека сообщают чешские СМИ, передает УНН.

Детали

В настоящее время я могу подтвердить 14 жертв ужасного преступления и 25 раненых, из которых 10 в тяжелом состоянии - сказал Вондрашек.

По его словам, что нападавший, ранее неизвестный полиции, имел "огромный арсенал и кучу боеприпасов", и что быстрые действия полиции предотвратили значительно более серьезную стрельбу.

Дополнение

Ранее в СМИ со ссылкой на полицию говорили о 15 жертвах стрельбы. В Министерстве внутренних дел объяснили, что проблема возникала при подсчете погибших.

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Глава МВД Чехии Вит Ракусан пояснил, что сообщения о том, что во время нападения на здание Карлова университета погибли 14 человек, включали и самого нападавшего, который, по данным полиции, совершил самоубийство.

Мы установили всех 14 погибших и их личности. Это - 13 жертв сумасшедшего стрелка и сам стрелок - подчеркнул Ракусан

Отмечается, что в результате нападения пострадали трое иностранцев - один гражданин Нидерландов и двое из Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним

В центре Праги, 21 декабря, на площади Яна Палаха, произошла стрельба. В связи с инцидентом правоохранители перекрыли площадь и прилегающую к университету территорию.

Впоследствии стало известно, что злоумышленник был обезврежен правоохранителями, а из здания начали эвакуацию.

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