Стрельба на Киевщине во время проверки военно-учетных документов: почему представитель "Муниципальной варты" открыл огонь
Киев • УНН
Во время проверки документов на Киевщине пассажир авто ударил работника "Муниципальной варты" и пытался убежать. В ответ представитель стражи применил травматическое оружие, беглец скрылся.
В Командовании Сухопутных войск поэтапно разобрали о ситуации со стрельбой на Киевщине во время осуществления мероприятий оповещения, а также отметили - пострадавшие отсутствуют, мужчина скрылся в неизвестном направлении, передает УНН.
По данным Сухопутных войск, по состоянию на сейчас известно следующее:
1. В соответствии с нормами действующего законодательства, в Пристоличной ТГ к мероприятиям оповещения привлечена созданная для этого группа оповещения
2. В ее состав вошли в частности военнослужащие РТЦК и СП, работники Национальной полиции и "Муниципальной варты" громады
3. Группа оповещения проверяла документы водителей и пассажиров автомобилей, которые двигались по дорогам громады
4. Во время одной из таких проверок оказалось, что водитель автомобиля находится в розыске за нарушение правил воинского учета. А пассажир этого же авто - выбежал из него, ударил работника муниципальной стражи и начал убегать
5. Работник "Муниципальной варты", которого ударили, - побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия
6. Пострадавшие отсутствуют, мужчина сбежал в неизвестном направлении
"Сейчас все известные в настоящее время факты проверяются. Мы в очередной раз просим все медиа платформы не демонизировать военнослужащих ТЦК и СП и пользоваться исключительно официальными данными", - говорится в сообщении.
Стрельба в Киевской области произошла во время проверки военно-учетных документов, открыто производство - полиция15 нояб. 2024, 14:34 • 12639 просмотров
Напомним
Министерство обороны сообщило, что изучает информацию об инциденте с применением оружия сотрудником ТЦК в Счастливом Киевской области, где мужчина в военной форме стрелял в другого мужчину, который убегал. Ранее в полиции сообщали, что стрельбу открыл представитель ДФТГ, а не ТЦК.