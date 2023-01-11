СтратКом ВСУ разоблачил "ИПСО от пригожинских пиарщиков" о шахте Соледара
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Глава частной военной компании "вагнер" евгений пригожин не в Соледарских шахтах. Такой вывод сделали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, сравнив фото соляных шахт с тем, на котором пригожин, передает УНН.
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«Фото 1: Как выглядят соляные шахты в Соледаре. Фото 2: Как выглядят пещеры в районе Владимировки, Донецкая область. Фото 3: То, что утверждает пригожин, — это соляная шахта Соледар. Похоже на то, что место нахождения пригожина не соответствует действительности и он не в Соледарских шахтах», - говорится в сообщении.
СтратКом ВСУ отмечает, что это - "элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, который направлен на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать бешеные потери среди зеков".
«Соледар был, есть и всегда будет украинским!», - подчеркнули в СтратКоме ВСУ.
Контекст
Пропагандистские росСМИ распространяют фото, где пригожин якобы находится в соляной шахте Соледара.
Дополнение
Американский Институт изучения войны (ISW) в своей последней сводке о событиях на фронте заявил, что российским войскам не удалось полностью захватить Соледар – несмотря на некоторые ложные утверждения российских источников.
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко сообщал, что российские оккупанты сконцентрировали большие силы на Соледаре. Атаки не прекращаются, даже несмотря на значительные потери врага.