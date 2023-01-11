ISW: російські війська не повністю захватили Соледар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму останньому зведенні про події на фронті заявляє, що російським військам поки що не вдалося повністю захопити Соледар – незважаючи на деякі неправдиві твердження російських джерел, пише УНН.
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ISW пише, що його експерти бачили кадри з бійцями "ПВК Вагнера" в центрі цього невеликого міста в Донецькій області. Водночас оцінити, хто саме контролює ті чи інші квартали в Соледарі, досить складно, оскільки під час вуличних боїв ситуація може дуже швидко змінюватися, ідеться у зведенні.
"Навіть якщо вірити найсміливішим російським заявам, взяття Соледара не призведе до негайного оточення Бахмута, - зазначає при цьому ISW. – Контроль над Соледаром не обов'язково дасть змогу російським силам встановити контроль над ключовими українськими лініями постачання, що ведуть до Бахмута".
Що ще сказано у зведенні ISW:
Призначення генерала Олександра Лапіна начальником головного штабу сухопутних військ РФ, можливо, має на меті збалансувати вплив керівника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина, який посилюється, і глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова.
10 січня українські сили продовжували просування лінією Сватове – Кремінна (ці міста розташовані в Луганській області і лежать на шляху ЗСУ до Сєвєродонецька і Лисичанська).
ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з території Білорусі як низький, але можливий. Ризик прямої участі Білорусі у зведенні оцінюється як дуже низький.