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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ISW: российские силы не полностью захватили Соледар

Киев • УНН

 • 512986 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Американский Институт изучения войны (ISW) в своей последней сводке о событиях на фронте заявляет, что российским войскам пока не удалось полностью захватить Соледар – несмотря на некоторые ложные утверждения российских источников, пишет УНН.

ISW: российские силы не полностью захватили Соледар

Детали

ISW пишет, что его эксперты видели кадры с бойцами "ЧВК Вагнера" в центре этого небольшого города в Донецкой области. При этом оценить, кто именно контролирует те или иные кварталы в Соледаре, довольно сложно, поскольку в ходе уличных боев ситуация может очень быстро меняться, сказано в сводке.

"Даже если верить самым смелым российским заявлениям, взятие Соледара не приведет к немедленному окружению Бахмута, - отмечает при этом ISW. – Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским силам установить контроль над ключевыми украинскими линиями снабжения, ведущими в Бахмут".

Что еще сказано в сводке ISW:

Назначение генерала Александра Лапина начальником главного штаба сухопутных войск РФ, возможно, призвано сбалансировать усиливающееся влияние руководителя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

10 января украинские силы продолжали продвижение по линии Сватово – Кременная (эти города расположены в Луганской области и лежат на пути ВСУ в Северодонецк и Лисичанск).

ISW оценивает риск российского вторжения в Украину с территории Беларуси как низкий, но возможный. Риск прямого участия Беларуси в сводке оценивается как очень низкий.

Украинские Национальные Новости

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