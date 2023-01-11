СтратКом ЗСУ викрив "ІПСО від пригожинських піарщиків" про шахту Соледара
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Глава приватної військової компанії "вагнер" євген пригожин не в Соледарських шахтах. Такий висновок зробили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, порівнявши фото соляних шахт з тим, на якому пригожин, передає УНН.
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«Фото 1: Як виглядають соляні шахти у Соледарі. Фото 2: Як виглядають печери у районі Володимирівки, Донецька область. Фото 3: Те, що стверджує пригожин, — це соляна шахта Соледар. Схоже на те, що місце знаходження пригожина не відповідає дійсності і він не в Соледарських шахтах», - ідеться в повідомленні.
СтратКом ЗСУ зазначає, що це - "елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків".
«Соледар був, є і завжди буде українським!», - наголосили в СтратКомі ЗСУ.
Контекст
Пропагандистські росЗМІ розповсюджують фото, де прихожин нібито перебуває в соляній шахті Соледара.
Доповнення
Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму останньому зведенні про події на фронті заявив, що російським військам не вдалося повністю захопити Соледар – попри деякі неправдиві твердження російських джерел.
Помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко повідомляв, що російські окупанти сконцентрували великі сили на Соледарі. Атаки не припиняються навіть попри значні втрати ворога.