СтратКом ВСУ о беспилотнике на крыше штаба чф рф в Крыму: лучшей рекламы ПВО придумать трудно
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Российский так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев сообщил, что на крышу штаба флота рф, где сегодня дымело, приземлился беспилотник, который "сбит не был". В управлении стратегических коммуникаций ВСУ отреагировали, что лучшей рекламы "мощнейшей системы ПВО" и придумать трудно, пишет УНН.
Детали
Ранее сообщалось, что в штабе чф рф загорелось. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров указал, что в 08:20 утра, в районе штаба "черноморского флота россии" в оккупированном Севастополе, раздался сильный взрыв.
Жертв и серьезных повреждений нет, отметил развожаев, указав и на беспилотник.
В сети даже появилось видео якобы с тем самым беспилотником.
Также в сети начали комментировать ПВО оккупантов.