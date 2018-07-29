Стратегия США в Афганистане не поможет вернуть подконтрольные талибам территории

По их сведениям, официально не обнародовано часть новой стратегии США, о которой объявил в прошлом году американский лидер Дональд Трамп, которая предусматривает отступление поддерживаемых Вашингтоном афганских военнослужащих в крупные населенные пункты. Как отмечает издание, такой подход напоминает стратегию администрации Барака Обамы, которая также не привела в Афганистане к желаемым результатам.

The New York Times пишет, что Вашингтон намерен сосредоточиться в первую очередь на укреплении безопасности крупных афганских городов, таких как Кабул и Кандагар, вместо того, чтобы тратить ресурсы на попытки защитить удаленные и малонаселенные регионы, где действуют талибы. Это означает, что “Талибан” и другие радикальные группировки продолжат контролировать значительную часть страны, считает издание.

В этом контексте следует отметить, что глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел в интервью деловой газете The Wall Street Journal в субботу заявил, что относится к сегодняшней ситуации в Афганистане со сдержанным оптимизмом. “Мы наблюдаем вещи, которые движутся в верном направлении”, — отметил он. В качестве примера Вотел назвал трехдневное прекращение огня в прошлом месяце. При этом военачальник признал, что для окончательного урегулирования в Афганистане “нужно еще многое сделать”.

По разным данным, афганская армия сейчас контролирует 229 из 407 районов страны, Талибан полностью занимает 59 районов. В других продолжаются столкновения.

В 2006 году американская армия, активно участвовала в боевых действиях в Афганистане, пыталась создать укрепленные пункты по всей стране, однако уже в 2009 году в Пентагоне считают более правильным защищать густонаселенные регионы и не ввязываться в войну в отдаленных районах. В результате после вывода основного американского контингента в 2014 году талибам удалось вернуть себе контроль над значительной территорией.

Напомним, в результате нападения на медицинский центр в городе Джелалабад в Афганистане погибли два человека, еще пять получили ранения.