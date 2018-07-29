Стратегия США в Афганистане не поможет вернуть подконтрольные талибам территории

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34657 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100591 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122723 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130356 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168302 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153053 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140853 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130421 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180661 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 47030 просмотра
россияне в феврале нанесли 4,5 тысячи ударов по Купянской громаде - МВА

россияне в феврале нанесли 4,5 тысячи ударов по Купянской громаде - МВА

9 марта, 14:14 • 21608 просмотра
Враг атакует на 10 направлениях: Генштаб информирует, сколько атак отбито и где захватчики пытаются активизироваться

Враг атакует на 10 направлениях: Генштаб информирует, сколько атак отбито и где захватчики пытаются активизироваться

9 марта, 15:30 • 20442 просмотра
Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

9 марта, 16:24 • 25500 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

9 марта, 17:15 • 23041 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 145855 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 180660 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 188589 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 199123 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256173 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 168299 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107547 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111805 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113708 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112979 просмотра
Актуальное
Стратегия США в Афганистане не поможет вернуть подконтрольные талибам территории

Стратегия США в Афганистане не поможет вернуть подконтрольные талибам территории

Киев  •  УНН

 • 10445 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В прошлом году президент США Дональд Трамп, объявляя об американских планах в Афганистане, предупредил движение Талибан и “Исламское государство”, что им негде будет искать спасение в Афганистане. Однако в закрытой части стратегии указывает, что афганской армии следует сосредоточиться на защите крупных городов и ключевых точек, сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновников, которые знакомы со стратегическим планом, информирует УНН.

По их сведениям, официально не обнародовано часть новой стратегии США, о которой объявил в прошлом году американский лидер Дональд Трамп, которая предусматривает отступление поддерживаемых Вашингтоном афганских военнослужащих в крупные населенные пункты. Как отмечает издание, такой подход напоминает стратегию администрации Барака Обамы, которая также не привела в Афганистане к желаемым результатам.

The New York Times пишет, что Вашингтон намерен сосредоточиться в первую очередь на укреплении безопасности крупных афганских городов, таких как Кабул и Кандагар, вместо того, чтобы тратить ресурсы на попытки защитить удаленные и малонаселенные регионы, где действуют талибы. Это означает, что “Талибан” и другие радикальные группировки продолжат контролировать значительную часть страны, считает издание.

В этом контексте следует отметить, что глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел в интервью деловой газете The Wall Street Journal в субботу заявил, что относится к сегодняшней ситуации в Афганистане со сдержанным оптимизмом. “Мы наблюдаем вещи, которые движутся в верном направлении”, — отметил он. В качестве примера Вотел назвал трехдневное прекращение огня в прошлом месяце. При этом военачальник признал, что для окончательного урегулирования в Афганистане “нужно еще многое сделать”.

По разным данным, афганская армия сейчас контролирует 229 из 407 районов страны, Талибан полностью занимает 59 районов. В других продолжаются столкновения.

В 2006 году американская армия, активно участвовала в боевых действиях в Афганистане, пыталась создать укрепленные пункты по всей стране, однако уже в 2009 году в Пентагоне считают более правильным защищать густонаселенные регионы и не ввязываться в войну в отдаленных районах. В результате после вывода основного американского контингента в 2014 году талибам удалось вернуть себе контроль над значительной территорией.

Напомним, в результате нападения на медицинский центр в городе Джелалабад в Афганистане погибли два человека, еще пять получили ранения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы